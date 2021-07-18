Лондон, 18 июля, 2021, 18:08 — ИА Регнум. 32-летний таранный форвард «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски может продолжить карьеру в Английской Премьер-лиге. Лондонский «Челси» предложил мюнхенскому клубу 50 миллионов евро за трансфер футболиста. Об этом 18 июля сообщило издание Sky Sports.

Aleksandr Osipov Болельщики Челси

В прошедшем сезоне Роберт Левандовски принял участие в 29-ти турах немецкой Бундеслиги, в которых отметился 41-м забитым мячом и 7-ю результативными передачами. Польский нападающий побил рекорд результативности Герда Мюллера.

В составе сборной Польши Роберт Левандовски принял участие в трех турах Чемпионата Европы 2020, в которых отметился тремя забитыми мячами в ворота сборных Испании и Швеции.

Контракт Роберта с «Баварией» рассчитан до конца сезона 2022/23. Авторитетный портал transfermarkt оценивает польского футболиста в 60 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что лондонский «Челси» предложил дортмундской «Боруссии» 175 миллионов евро за Эрлинга Холанда, однако «шмели» ответили отказом.