Киев, 18 июля, 2021, 17:56 — ИА Регнум. Границы для туристов с Украины открыли власти Бельгии. Об этом 18 июля сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на странице в соцсети Twitter.

Facebook.com/dmytro.kuleba Дмитрий Кулеба

«Бельгия открылась для всех типов путешествий украинцев согласно рекомендации Совета ЕС, — написал дипломат. — МИД (Украины) работает, чтобы этим летом возможностей для путешествий становилось все больше».

Как передавало ИА REGNUM, 18 июля украинский минздрав сообщил, что на Украине за истекшие сутки выявили 299 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

Читайте также: На Украине за сутки выявили почти 300 носителей коронавируса