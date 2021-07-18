Лондон, 18 июля, 2021, 17:51 — ИА Регнум. Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен (Нидерланды) после столкновения с британским пилотом Льюисом Хэмилтоном из Mercedes вылетел с трассы на первом круге Гран-при Великобритании.

Rick Dikeman Формула-1

Ферстаппен самостоятельно покинул болид и в сопровождении прошел к авто медицинской службы.

Напомним, Ферстаппен является лидером общего зачета с 185 очками, вторым идет Хэмилтон (152). Гонка была приостановлена.

Как сообщало ИА REGNUM, британский пилот команды автогонок серии «Формула 1» Mercedes Льюис Хэмилтон рассказал, когда он может завершить свою профессиональную карьеру.

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