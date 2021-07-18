«Манчестер Юнайтед» обыграл «Дерби Каунти» в товарищеском матче
Манчестер, Великобритания, 18 июля, 2021, 17:49 — ИА Регнум. 18 июля в Дерби на стадионе «Прайд Парк» «Дерби Каунти» в рамках товарищеской встречи уступил «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:2. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.
Первый мяч на 17-й минуте встречи забил 21-летний нидерландский атакующий полузащитник «манкунианцев» Тахит Чонг — 0:1. В дебюте второй половины Факундо Пельистри удвоил преимущество гостей — 0:2. Через 11 минут турецкий нападающий Колин Казим-Ричардс забил «гол престижа» после передачи Исаака Хатчинсона — 1:2.
На данный момент «Дерби Каунти» возглавляет экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии по футболу Уэйн Руни. Под руководством Руни «Дерби Каунти» в прошедшем сезоне, набрав 44 очка, занял 21-ю позицию в турнирной таблице Чемпионшипа.
Стартовые составы команд:
«Дерби Каунти»: Роос, Бирн, Джагелка, Бьюкенен, Дэвис, Шинни, Берд, Лоуренс, Алуко, Моррисон, Бэлдок.
«Манчестер Юнайтед»: Хитон, Ван-Биссака, Уильямс, Туанзебе, Менги, Мата, Левитт, Эланга, Гарнер, Чонг, Гринвуд.
В первом туре Английской Премьер-лиги 2021/22 «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Лидс Юнайтед». Встреча пройдет 14 августа в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».