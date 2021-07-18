Лондон, 18 июля, 2021, 17:41 — ИА Регнум. 25-летний атакующий полузащитник сборной Англии по футболу Джек Грилиш склоняется к тому, что отвергнуть контрактное предложение «Манчестер Сити» и остаться в «Астон Вилле». Об этом 18 июля сообщило издание The Sun.

Манчестер сити

Также сообщается, что Джек Грилиш намерен подписать с «Астон Виллой» новый контракт.

В прошедшем сезоне Джек Грилиш набрал 6+10 очков по системе гол+пас в 26-ти турах Английской Премьер-лиги. В Кубке Лиги на счету футболиста один забитый мяч.

В составе сборной Англии на Чемпионате Европы 2020 Грилиш дошел до финала турнира. В пяти матчах полузащитник отметился двумя результативными передачами.

Текущее соглашение Джека Грилиша с «Астон Виллой» рассчитано до конца сезона 2024/25. Авторитетный портал transfermarkt оценивает футболиста в 65 миллионов евро.