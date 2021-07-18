Москва, 18 июля, 2021, 17:36 — ИА Регнум. Добыча нефти в России достигнет докризисного уровня в мае 2022 года, заявил 18 июля вице-премьер РФ Александр Новак.

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«Принято решение для рынка восстанавливать добычу (нефти) до докризисного уровня. Для России, например, мы выйдем на докризисный уровень уже в мае следующего года», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что страны ОПЕК+ 18 июля договорились продлить сделку до конца 2022 года, но при этом с мая 2022 года пять стран — Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт и Ирак — будут иметь возможность дополнительно нарастить добычу.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 18 июля, министры стран ОПЕК+ на заседании утвердили решение о восстановлении добычи нефти до конца года, а также о продлении действия соглашения до конца 2022 года.

Ранее вице-премьер РФАлександр Новак заявил, что новое решение ОПЕК+ позволит России получить в бюджет в 2021—2022 годах дополнительно 400 млрд рублей дохода. Вице-премьер добавил, что решение увеличить добычу было принято в том числе из-за дефицита нефти и нефтепродуктов.