Москва, 18 июля, 2021, 17:36 — ИА Регнум. Из-за холодного атмосферного фронта, который будет пересекать уже на следующей неделе Москву и Подмосковье, характер погоды изменится. Об этом 18 июля сообщила главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе с RT.

Дарья Антонова ИА REGNUM Жара в Москве

Следите за развитием событий в трансляции: «Жара и тропические ливни в умеренных широтах — все новости»

"Он (атмосферный фронт — прим. ИА REGNUM) отметится ливнями, местами может выпасть до половины месячной нормы осадков, — рассказала Позднякова. — … Температура воздуха завтра (19 июля — прим. ИА REGNUM) выше +30 °C, где-то +30…+31°C».

По словам синоптика, после прохождения фронта в Москве температура днем понизится до +26…+28 °C, по области — +23…+28 °C. При этом Позднякова добавила, что в климатические рамки температура воздуха в столичном регионе вернётся в последующие дни.

Как передавало ИА REGNUM, 16 июля в Гидрометцентре России сообщили, что на предстоящей неделе жара в Москве сменится дождливой погодой.