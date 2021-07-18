Тегеран, 18 июля, 2021, 17:26 — ИА Регнум. В текущей ситуации высокие цены на нефть не пойдут на пользу её экспортерам, поэтому новое решение ОПЕК+ принято таким образом, что это не приведет к их росту. Об этом заявил министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Высокие цены на нефть не принесут пользы ОПЕК+ в долгосрочной перспективе», — цитирует министра агентство Shana.

По его словам, решение, принятое 18 июля на заседании ОПЕК+, не приведет к росту цен.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 18 июля, министры стран ОПЕК+ на заседании утвердили решение о восстановлении добычи нефти до конца года, а также о продлении действия соглашения до конца 2022 года.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что новое решение ОПЕК+ позволит России получить в бюджет в 2021—2022 годах дополнительно 400 млрд рублей дохода.

Вице-премьер добавил, что решение увеличить добычу было принято в том числе из-за дефицита нефти и нефтепродуктов.