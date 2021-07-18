Москва, 18 июля, 2021, 17:20 — ИА Регнум. Вызов главы Минобороны Российской Федерации Сергея Шойгу в украинский Мариуполь на вручение «письменного подозрения» от Службы безопасности Украины (СБУ) иронично прокомментировала телеведущая Ольга Скабеева.

Kremlin.ru Ольга Скабеева

«СБУ вызвала на допрос Сергея Шойгу … — написала в Telegram-канале журналистка. — Приедет (Сергей Шойгу — прим. ИА) на танке!«

Ранее украинское издание «Главком» сообщило, что сотрудники СБУ «вызвали» главу Минобороны РФ Сергея Шойгу на допрос для того, чтобы провести с ним «процессуальные действия» и вручить ему «письменное подозрение».

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