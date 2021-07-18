Москва, 18 июля, 2021, 17:15 — ИА Регнум. Новое решение ОПЕК+ позволит России получить в бюджет в 2021—2022 годах дополнительно 400 млрд рублей дохода, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

Government.ru Александр Новак

«При цене в среднем $60 за баррель доходы бюджета составят дополнительно более 400 млрд рублей, — сказал Новак в эфире телеканала «Россия 24». — Это позитивный момент, потому что это восстановление инвестиционной активности, в том числе для нашей нефтяной отрасли».

Вице-премьер добавил, что решение увеличить добычу было принято в том числе из-за дефицита нефти и нефтепродуктов.

Как сообщало ИА REGNUM, экспортная пошлина на нефть в России с 1 августа 2021 года повысится на $6,3 и составит $67,8 за тонну.

Средняя цена на российскую экспортную нефть марки Urals с 15 июня по 14 июля составила $73,6 за баррель. Кроме того, с 1 июля пошлина на светлые нефтепродукты и масла повысится с $18,4 до $20,3 за тонну, на темные — с $61,5 до $67,8.