Москва, 18 июля, 2021, 17:07 — ИА Регнум. 18 июля журналист Руди Галетти в своем официальном Twitter-аккаунте сообщил об отказе московского ЦСКА продавать 23-летнего атакующего полузащитник сборной Хорватии Николу Влашича в «Брентфорд» за 15 миллионов евро.

Антон Зайцев Никола Влашич

В прошедшем сезоне Никола Влашич принял участие в 26-ти матчах Тинькофф Российской Премьер-лиги, в которых забил одиннадцать мячей и отдал шесть результативных передач. В составе сборной Хорватии на Чемпионате Европы 2020 Влашич забил один мяч в ворота сборной Шотландии.

Никола Влашич перешел в московский ЦСКА 1 июля 2019 года из «Эвертона» за 15,7 миллиона евро. На данный момент стоимость хорватского полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 30 миллионов евро. Соглашение Влашича с «красно-синими» рассчитано до конца сезона 2023/24.

Ранее сообщалось, что переговоры «Милана» с ЦСКА по трансферу Влашича зашли в тупик. Стороны не смогли договориться о деталях перехода. Итальянский клуб намерен взять хорватского полузащитника в аренду с последующим обязательством выкупа за 25 миллионов евро. «Красно-синие» настаивают на полноценном трансфере и на более выгодных для себя условиях.