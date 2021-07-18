Киев, 18 июля, 2021, 17:00 — ИА Регнум. За истекшие сутки на Украине выявили 299 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 18 июля сообщает украинский минздрав.

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«На Украине зафиксировали 299 новых подтвержденных случаев», — говорится сообщении.

Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране достигло 2 244 495. Кроме того, уточняется, что суммарное количество на Украине летальных исходов от COVID-19 достигло 52 726.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 2 181 198 человек вылечились от нового заболевания и было в общей сложности проведено 11 151 481 тестов на коронавирус.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее на Украине выявили почти 600 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

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