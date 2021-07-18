Сумы, Украина, 18 июля, 2021, 16:51 — ИА Регнум. Неизвестные совершили нападение на украинских пограничников в Сумской области на госгранице с Российской Федерацией. Об этом сообщает 18 июля пресс-служба министерства внутренних дел (МВД) Украины.

Dpsu.gov.ua Украинский пограничник

«Произошло нападение на пограничный наряд, — говорится в сообщении ведомства. — … Осуществляется розыск лиц, причастных к данному преступлению».

Отмечается, что нападавших было трое, которые нанесли двум пограничникам телесные повреждения.

Злоумышленникам, в случае если их задержан сотрудники правоохранительных органов, грозит лишение свободы на срок до 15 лет. В ведомстве также уточнили, что после инцидента украинская сторона усилила охрану границы.