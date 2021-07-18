Москва, , 16:49 — REGNUM Постоянные несостыковки и ошибки Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) приобрели уже системный характер, заявила 18 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Таким образом она прокомментировала несостыковки в докладе ОЗХО по инциденту с осужденным в России блогером Алексеем Навальным.

«Таких ошибок огромное количество на протяжении многих лет, а когда ошибки выстраиваются в череду, это становится системой», — сказала Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

Она уточнила, что в России то же самое видели не только «в деле этой придуманной истории», то же самое было и по «солсберийской драматургии о якобы отравлении «Новичком» Скрипаля, его дочери, потом британских подданных».

Как сообщало ИА REGNUM, блогер Алексей Навальный попал в больницу в Омске 20 августа 2020 года, куда он был госпитализирован с борта самолёта. Затем его перевезли на лечение в Германию. Военные медики этой страны заявили, что Навального якобы отравили боевым веществом из группы «Новичок».

В МИД РФ хронологию событий в истории с якобы отравлением российского блогера, на которой активно спекулируют на Западе, назвали «удивительной» и заставляющей задуматься о заранее продуманном сценарии.

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