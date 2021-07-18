Москва, 18 июля 2021, 16:49 — REGNUM Постоянные несостыковки и ошибки Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) приобрели уже системный характер, заявила 18 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Таким образом она прокомментировала несостыковки в докладе ОЗХО по инциденту с осужденным в России блогером Алексеем Навальным.
Она уточнила, что в России то же самое видели не только «в деле этой придуманной истории», то же самое было и по «солсберийской драматургии о якобы отравлении «Новичком» Скрипаля, его дочери, потом британских подданных».
Как сообщало ИА REGNUM, блогер Алексей Навальный попал в больницу в Омске 20 августа 2020 года, куда он был госпитализирован с борта самолёта. Затем его перевезли на лечение в Германию. Военные медики этой страны заявили, что Навального якобы отравили боевым веществом из группы «Новичок».
В МИД РФ хронологию событий в истории с якобы отравлением российского блогера, на которой активно спекулируют на Западе, назвали «удивительной» и заставляющей задуматься о заранее продуманном сценарии.
Читайте также: В МИД РФ заявили, что доклад ОЗХО по Навальному рисовали на коленке