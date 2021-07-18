Москва, 18 июля, 2021, 16:49 — ИА Регнум. Постоянные несостыковки и ошибки Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) приобрели уже системный характер, заявила 18 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Таким образом она прокомментировала несостыковки в докладе ОЗХО по инциденту с осужденным в России блогером Алексеем Навальным.

«Таких ошибок огромное количество на протяжении многих лет, а когда ошибки выстраиваются в череду, это становится системой», — сказала Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

Она уточнила, что в России то же самое видели не только «в деле этой придуманной истории», то же самое было и по «солсберийской драматургии о якобы отравлении «Новичком» Скрипаля, его дочери, потом британских подданных».

Как сообщало ИА REGNUM, блогер Алексей Навальный попал в больницу в Омске 20 августа 2020 года, куда он был госпитализирован с борта самолёта. Затем его перевезли на лечение в Германию. Военные медики этой страны заявили, что Навального якобы отравили боевым веществом из группы «Новичок».

В МИД РФ хронологию событий в истории с якобы отравлением российского блогера, на которой активно спекулируют на Западе, назвали «удивительной» и заставляющей задуматься о заранее продуманном сценарии.

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