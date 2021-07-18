Берлин, , 16:33 — REGNUM Слов для описания разрушений от наводнения в Германии «едва ли знает» немецкий язык. Об этом, как передает телеканал Die Welt, заявила 18 июля канцлер Германии Ангела Меркель журналистам во время посещения города Аденау.

«Это ужасно, — сказала Меркель. — … Немецкий язык едва ли знает слова для описания разрушений».

По ее словам, федеральное правительство запустит специальную программу для оказания скорой помощи и восстановления инфраструктуры.

Ранее стало известно, что число жертв наводнения в западной Германии возросло до 155 человек, число пострадавших — до 670.

Как передавало ИА REGNUM, ранее стало известно, что многие гидроэлектростанции на западе Германии из-за наводнения вышли из строя.

Читайте также: В Германии из-за наводнения вышли из строя гидроэлектростанции