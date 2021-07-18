* талибами — запрещённая в России организация

Москва, , 16:19 — REGNUM Радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявлено как участник межафганских переговоров в резолюции Совбеза ООН, Россия выполняет это решение, контактируя с представителями этого движения. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Она напомнила, что это движение запрещено в России как организация, однако Москва неоднократно подчеркивала, что не только не поддерживает, но всячески подтверждает свою решимость в борьбе с международным терроризмом и неприятие какой-либо террористической деятельности.

«Есть маленький нюанс, очень важный. Движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) является частью межафганского диалога. В резолюции Совета Безопасности от марта 2020 года движение заявлено именно в этом качестве. Мы исполняем резолюцию Совбеза», — сказала она в эфире телеканала «Россия 1».

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля делегация политического офиса движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) прибыла на переговоры в Москву.

В российской столице состоялись переговоры представителей движения со спецпредставителем президента России по Афганистану Замиром Кабуловым.

Ранее Кабулов заявил, что в Афганистане следует на два-три года сформировать коалиционное переходное правительство, чтобы определить будущую форму правления в стране. Договариваться обо всём должны сами афганцы.

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