Дамаск, 18 июля, 2021, 16:16 — ИА Регнум. Беспилотник, принадлежащий вооруженным силам США, нанёс удар по грузовику с продовольствием в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом 18 июля сообщил корреспондент сирийского агентства SANA.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

«Американские оккупационные силы были нацелены на грузовик, перевозивший продовольствие», — отметил он.

По словам источника, в результате инцидента никто из людей не пострадал.

Как передавало ИА REGNUM, 10 июля в Сирии рядом с военной базой США прогремел взрыв.