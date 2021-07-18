Вашингтон, 18 июля, 2021, 16:12 — ИА Регнум. В США движение Black Lives Matter (BLM) подверглось критике со стороны ряда политических сил, в частности, Республиканской партии, за то, что выразило поддержку правительству Кубы и призвало американские власти отменить торговое эмбарго против Острова Свободы. Об этом сообщает телеканал Fox News.

vhines200 BLM-протесты в Сан-Франциско

Напомним, что на Кубе уже несколько дней происходят беспорядки в ряде городов. Протестующие грабили магазины и также выступили против правительства. Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что за организацией протестов стоят США и призвал защитников революции выйти на улицы для предотвращения провокаций против властей.

Неожиданно, в Instagram BLM появилось заявление, в котором содержалась резкая критика властей США в связи с их позицией по Кубе. Так, движение потребовало снять торговое эмбарго с Кубы. Кроме того, BLM обвинило правительство в США многолетних попытках подавить кубинскую революцию.

Представители Республиканской партии обрушились на BLM с критикой из-за такой прокубинской позиции.

Сенатор-республиканец от штата Флорида Марко Рубио подчеркнул вTwitter, что «банда шантажистов, известная как Black Lives Matter» поддержала «коммунистический режим на Кубе». Другие видные республиканцы также раскритиковали BLM.