Москва, 18 июля, 2021, 16:58 — ИА Регнум. Российские рэперы Kizaru (настоящее имя — Олег Нечипоренко) и Big Baby Tape (настоящее имя — Егор Ракитин) анонсировали совместный альбом. Об этом сообщило издание «Афиша Daily».

Antonio Rull Рэп

По данным СМИ, альбом исполнителей называется Bandana. Выход пластинки запланирован на 2021 год.

ИА REGNUM напоминает, что для Kizaru и Big Baby Tape будущий альбом станет вторым опытом сотрудничества. В 2021 году музыканты представили совместную композицию под названием Stick Out.