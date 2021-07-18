Москва, 18 июля, 2021, 16:06 — ИА Регнум. Более 35 авиарейсов отменено и задержано в воздушных гаванях Москвы. Об этом в воскресенье, 18 июля, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

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Так, по состоянию на 16:02 мск в аэропорту «Домодедово» задержано 11 рейсов, еще пять отменено; в аэропорту «Внуково» задержано шесть авиарейсов, еще шесть отменено, в аэропорту «Шереметьево» задержано пять рейсов, еще пять отменено.

В аэропортах Москвы не сообщаются причины задержки и отмены авиарейсов.

Как передавало ИА REGNUM, 16 июля в Гидрометцентре России сообщили, что на предстоящей неделе в Москве ожидается дождливая погода.