Петропавловск-Камчатский, 18 июля, 2021, 16:05 — ИА Регнум. В Камчатском крае поселок Усть-Камчатско накрыл смерч из комаров. Об этом сегодня, 18 июля, сообщают местные СМИ.

(сс) Dunpharlain Малярийный комар

На кадрах, которые местные жители размещают в социальных сетях, видно, как огромный рой насекомых образует столб, который затем распадается. Энтомолог Людмила Лобкова успокаивает: опасности такой смерч из комаров не представляет.

Специалист пояснила, что в этом рое в основном комары-самцы, которые не охотятся на теплокровных — они хотят спариваться с самкой.

«Это комары-самцы, которые не охотятся на теплокровных, а кружатся вокруг одной или нескольких самок, для того чтобы спариться», — пояснила Лобкова.

Такой феномен на самом деле происходит ежегодно, но его не всегда можно увидеть. Многое зависит от количества насекомых и погодных условий.