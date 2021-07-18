Москва, 18 июля, 2021, 16:02 — ИА Регнум. Автомобилестроительная компания «Группа ГАЗ» создала центр для научно-технических исследований и разработок в области транспорта на базе МГТУ им. Н. Э. Баумана. Об этом сообщает пресс-служба «Группы ГАЗ».

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Инжиниринговый центр назван в честь Андрея Липгарта — знаменитого советского конструктора автомобилей. Липгарт был главным конструктором Горьковского автомобильного завода, а также заведовал кафедрой «Автомобили» в МВТУ (прежнее название МГТУ).

На базе нового центра будут разрабатываться перспективные продукты в сфере транспортных электроплатформ и автоматических систем управления. В центре им. Липгарта будут работать около 50 сотрудников МГТУ им. Баумана и специалистов инженерного центра «Группы ГАЗ».

Ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана Анатолий Александров напомнил, что университет сотрудничает с «Группой ГАЗ» уже несколько лет. Одним из результатов этого сотрудничества стала разработка электробусов для московской системы общественного транспорта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте в пресс-службе мэра Москвы сообщили, что введение электробусов на маршрутах общественного транспорта в Москве позволило в 2020 году сократить выбросы загрязняющих веществ на 400 тонн.