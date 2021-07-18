Киев, 18 июля, 2021, 16:00 — ИА Регнум. На Украине из-за непогоды без света остались более 100 населенный пункт. Об этом 18 июля сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ураган

«В результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточен 101 населенный пункт», — говорится в сообщении.

В настоящее время специалисты устраняют последствия разгула стихии.

Как передавало ИА REGNUM, 16 июля пресс-служба украинской госслужбы по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в результате плохой погоды на Украине без электричества остались почти 170 населенных пунктов.

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