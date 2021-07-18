Москва, 18 июля, 2021, 16:58 — ИА Регнум. Блогер Даня Милохин принял вызов на бой от своего друга Артура Бабича. Об этом он сообщил в своём Instagram-аккаунте.

Перчатки для единоборств

https://www.instagram.com/p/CRbXljooHwF/

Милохин на видео показал, как он умеет боксировать. Также он предупредил своего соперника, что бой пройдёт по правилам смешанных единоборств.

Ранее Артур Бабич вызвал на бой Даню Милохина, с которым они вместе являются участниками команды TikTok-дома Dream Team Hoese. Однако он не сообщил, что стало причиной проведения соревнования.