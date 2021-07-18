Якутск, 18 июля, 2021, 15:51 — ИА Регнум. Ситуация с лесными пожарами в Якутии остается крайне сложной. Об этом сегодня, 18 июля, заявил глава республики Айсен Николаев.

Лесной пожар

По словам Николаева, все доступные силы и средства задействованы в тушении лесных пожаров. Благодаря усилиям якутских спасателей, а также федеральных ведомств удалось потушить большую часть пожаров. Для стабилизации обстановки принимаются все необходимые меры.

Действующие сейчас пожары не создают угрозы для каких-либо населенных пунктов Якутии, однако дым от этих пожаров уже накрыл Якутск и другие населенные пункты республики. Всего дымом заволокло 51 населенный пункт в Якутии.

Содержание вредных частиц, по данным сервиса IQAir, в городском воздухе Якутска превышает допустимую норму примерно в 59 раз. Людей просят не выходить из дома.

Смог над столицей Якутии настолько густой, что утром 18 июля власти были вынуждены приостановить движение плавсредств по реке Лена, а аэропорт прекратил отправлять и принимать авиарейсы.