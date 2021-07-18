Москва, 18 июля, 2021, 16:57 — ИА Регнум. Блогер Саша Спилберг записала ролик, в котором рассказала о своём образовании. Видео доступно на её YouTube-канале с 18 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

В ролике Спилберг поделилась, что бросила школу на последнем году обучения ради блогерства. «График быстро стал настолько забитым, что времени на физическое посещение школы не хватало… Всё произошло настолько естественно, что никто даже не успел испугаться… Моя семья меня поддержала», — рассказала она.

Добавим, что за первый час ролик Спилберг посмотрели более 18 тыс. человек. А более 3 тыс. человек поставили ему отметку «нравится».