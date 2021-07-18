«Барселона» нашла альтернативу Саулю, если не удастся обмен с Гризманном
Барселона, Испания, 18 июля, 2021, 16:00 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Барселона» в случае, если не сможет обменять своего французского форварда Антуана Гризманна на полузащитника мадридской команды «Атлетико» Сауля Ньигеса, может переключиться на другую цель. Об этом 18 июля сообщает AS
По информации источника, в случае, если такой обмен не получится, каталонцы попробуют приобрести португальского полузащитника клуба «Лилль» Ренату Саншеша.
Также указывается, что руководство «Барселоны» хочет оформить эту сделку, как аренду с последующим обязательством выкупа 23-летнего игрока.
Отметим, Ренату Саншеш является воспитанником «Бенфики». В минувшем сезоне сыграл в составе «Лилля» в 23 матча во французской Лиге 1, сумев забить в них один гол и отдать три результативные передачи. Также в завершившемся сезоне «Лилль» стал чемпионом Франции.