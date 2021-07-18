Тель-Авив, Израиль, 18 июля, 2021, 15:42 — ИА Регнум. Городской совет Тель-Авива (Израиль) принял решение провести тотальное ДНК-тестирование домашних питомцев. Об этом сегодня, 18 июля, пишут израильские СМИ.

(сс) Kaz Домашние любимцы

Дело в том, что власти Тель-Авива решили штрафовать владельцев домашних питомцев, если они не убирают их экскременты с улиц города. Все питомцы жителей города в обязательном порядке пройдут ДНК-тест, результаты которого будут занесены в специальную базу. Собранные образцы будут сравнивать с неубранными фекалиями и присылать владельцам собак или иных питомцев штрафы.

При этом обойти тестирование не получиться, так как все владельцы домашних животных в городе обязаны иметь лицензию.

Штраф за неубранные экскременты в Тель-Авиве составит $220. При этом за ДНК-тест питомца также должен заплатить его хозяин, тест стоит $75.