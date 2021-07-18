Челябинец нашёл спящего ребёнка на обочине дороги
Южноуральск, Челябинская область, 18 июля, 2021, 15:33 — ИА Регнум. В Южноуральске Челябинской области местный житель нашёл на обочине дороги спящего ребёнка. Об этом он рассказал в соцсетях.
Катерина Кузьмичёва ИА REGNUM
На обочине жизни
Как следует из видеозаписи, мальчик спал вместе со своей игрушкой. Молодой человек разбудил его и проводил до дома. Правда, мать ребёнка отругала неравнодушного челябинца.
Прокуратура сейчас ведёт проверку в отношении матери ребёнка.