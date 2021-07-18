Южноуральск, Челябинская область, 18 июля, 2021, 15:33 — ИА Регнум. В Южноуральске Челябинской области местный житель нашёл на обочине дороги спящего ребёнка. Об этом он рассказал в соцсетях.

Катерина Кузьмичёва ИА REGNUM На обочине жизни

Как следует из видеозаписи, мальчик спал вместе со своей игрушкой. Молодой человек разбудил его и проводил до дома. Правда, мать ребёнка отругала неравнодушного челябинца.

Прокуратура сейчас ведёт проверку в отношении матери ребёнка.