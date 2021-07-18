Москва, 18 июля, 2021, 15:30 — ИА Регнум. В МВД России прорабатывается возможность внедрения экспресс-тестов для оперативного выявления нетрезвых водителей. Об этом представители министерства сообщили ТАСС.

Пьянство за рулём

Применение этих тестов позволит проводить проверку водителей непосредственно на дороге без обращения в медицинское учреждение. Также использование специальных приборов позволит исключить субъективизм сотрудников полиции и предотвратить конфликтные ситуации.

В ведомстве подчеркнули, что в случае несогласия водителя с результатами теста он сможет пройти медицинское освидетельствование. Идея внедрения экспресс-тестов прорабатывается в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

Ранее глава Госавтоинспекции РФ Михаил Черников рассказал, что до 2022 года сотрудники ГИБДД получат специальные устройства для оперативного выявления пьяных водителей. Приборы будут определять наличие паров спирта в выдыхаемом водителями воздухе.