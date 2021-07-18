Рим, 18 июля, 2021, 15:42 — ИА Регнум. Защитник футбольного клуба «Монако» Фоде Балло-Туре перешёл в состав команды «Милан». Об этом 18 июля сообщает пресс-служба миланского клуба.

(сс) JeppeSmedNielsen Футбол

Уточняется, что контракт с 24-летним футболистом рассчитан до лета 2025 года и что игрок будет выступать в составе «Милана» под 5-м номером.

Отметим, Фоде Балло-Туре играл «Монако» с 2019 года и в завершившемся сезоне принял участие в 24 матчах французской Лиги 1, в которых отметился тремя голевыми пасами.