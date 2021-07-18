Нижний Новгород, 18 июля, 2021, 15:24 — ИА Регнум. Бывший полузащитник подмосковного футбольного клуба «Химки» Павел Могилевец перешел в «Нижний Новгород». Об этом 18 июля сообщает пресс-служба нижегородского клуба.

John Fischer Футбол

При этом подробности контракта с 28-летним футболистом не сообщаются. В то же время, известно, что он будет играть в команде под номером 18.

Отметим, Павел Могилевец является воспитанником санкт-петербургского «Зенита». Также за время своей карьеры играл в составе «Ростова» и казанского «Рубина». В минувшем сезоне в составе «Химок» сыграл в 14 матчах Российской Премьер-Лиги и отметился в них одним голом и одной результативной передачей.