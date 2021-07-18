Москва, 18 июля, 2021, 16:57 — ИА Регнум. Телеведущая Ксения Бородина раскритиковала девушек, которые состоят в отношениях с женатыми мужчинами. Об этом 18 июля сообщает издание Peopletalk.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Брак

Как отмечает СМИ, одна из поклонниц спросила у Бородиной совета: «На днях рассталась с женатым, который клялся в любви и хотел ребенка от меня на стороне… откуда взять силы? Крик души». На это телеведущая ответила, что в таких случаях у неё поддержки искать не стоит. «Никогда я этих вещей не пойму… вы почему себя в мусор превращаете? Если увидел и влюбился, то уходи и строй новое. А сидеть на двух стульях только уроды могут. Ну, и вы вместе с ними на этой помойке», — заявила она.

ИА REGNUM напоминает, что с июня 2021 года Ксения Бородина находится в состоянии бракоразводного процесса с Курбаном Омаровым. У них есть общая дочь Теона.