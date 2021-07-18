Вашингтон, 18 июля 2021, 15:06 — REGNUM Министерство обороны США выделит около $1,5 млрд на исследования и разработки в сфере искусственного интеллекта в течение следующих пяти лет, заявил глава министерства Ллойд Остин на международной конференции. Об этом сообщает газета Nikkei.
Агентство перспективных оборонных исследовательских проектов Пентагона (DARPA) работает над внедрением технологий искусственного интеллекта с 1960-х годов. Однако в последнее время лидерству США в этой сфере стал угрожать Китай.
«Руководители Китая ясно дали понять, что намерены к 2030 году занять глобальное доминирующее положение в области искусственного интеллекта… Пекин уже говорит об использовании искусственного интеллекта для целого ряда задач: от слежки до кибератак и автономного оружия», — отметил глава Пентагона.
Он добавил, что для победы в этой гонке вооружений министерство обороны США выделит около $1,5 млрд на инвестиции в этой сфер в течение следующих пяти лет. Остин добавил, что в этих исследованиях будут участвовать не только оборонные подрядчики, но также американские университеты и малые предприятия.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2020 году объём индустрии искусственного интеллекта в Китае достиг примерно $43,4 млрд.
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