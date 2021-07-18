Вашингтон, , 15:06 — REGNUM Министерство обороны США выделит около $1,5 млрд на исследования и разработки в сфере искусственного интеллекта в течение следующих пяти лет, заявил глава министерства Ллойд Остин на международной конференции. Об этом сообщает газета Nikkei.

Ллойд Остин

Агентство перспективных оборонных исследовательских проектов Пентагона (DARPA) работает над внедрением технологий искусственного интеллекта с 1960-х годов. Однако в последнее время лидерству США в этой сфере стал угрожать Китай.

«Руководители Китая ясно дали понять, что намерены к 2030 году занять глобальное доминирующее положение в области искусственного интеллекта… Пекин уже говорит об использовании искусственного интеллекта для целого ряда задач: от слежки до кибератак и автономного оружия», — отметил глава Пентагона.

Он добавил, что для победы в этой гонке вооружений министерство обороны США выделит около $1,5 млрд на инвестиции в этой сфер в течение следующих пяти лет. Остин добавил, что в этих исследованиях будут участвовать не только оборонные подрядчики, но также американские университеты и малые предприятия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2020 году объём индустрии искусственного интеллекта в Китае достиг примерно $43,4 млрд.

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