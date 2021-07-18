Оренбург, 18 июля, 2021, 15:24 — ИА Регнум. Нападающий футбольного клуба «Оренбург» Дмитрий Воробьев может перейти в команду «Сочи». Об этом 18 июля сообщает «Чемпионат» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

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При этом в прошлом сезоне Футбольной национальной лиги 23-летний футболист стал лучшим бомбардиром оренбургской команды, забив в 39 матчах 24 гола.

Отметим, Дмитрий Воробьев является воспитанником «Краснодара». Его текущий контракт с «Оренбургом рассчитан до лета 2023 года.