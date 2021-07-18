18 июля 2021 | Время чтения 3 мин

Анатолий Кошкин, , 15:09 — REGNUM Как сообщает одна из центральных газет Японии «Майнити симбун», рейтинг одобрения кабинета премьер-министра Ёсихидэ Суги упал до 35,9%, самого низкого уровня с момента его вступления в должность в прошлом году. При этом почти половина опрошенных (49,8%) заявили, что не одобряют деятельность администрации действующего премьера. Это — самым высокий показатель недовольства населения за весь период нахождения Суги у власти. Ссылаясь на проведенный ведущим информационным агентством страны «Киодо цусин» опрос, газета считает, что ответы японцев «усиливают признаки общественного недовольства решимостью правительства провести Олимпиаду в Токио, несмотря на пандемию коронавируса». По данным предыдущего опроса, проведенного в прошлом месяце, уровень поддержки составлял 44,0 процента, в то время как 42,2 процента не одобряли работу кабинета министров.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

В ходе двухдневного опроса, проведенного в субботу, 87,0 процента респондентов выразили определенную обеспокоенность по поводу того, что Токио принимает Олимпийские и Параолимпийские игры в условиях пандемии, в то время как 67,9 процента сомневаются в эффективности последнего чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса в столице.

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга japan.kantei.go.jp

Мнения японцев разделились. Одни всю ответственность за решение проводить Олимпиаду «во что бы то ни стало» возлагают на правительство Суги, другие же считают, что кабинет министров поддался давлению Международного олимпийского комитета (МОК) и лично его президента Томаса Баха, которые, как утверждают, озабочены в первую очередь большими финансовыми потерями из-за очередного срыва Игр. Признавая, что обеспечить безопасность и предотвратить распространение на Олимпиаде вируса COVID-19 «на 100 процентов» невозможно, Бах тем не менее пытается склонить Сугу к решению снять запрет на посещение болельщиками стадионов и спортивных площадок и других спортивных объектов. Пока японский премьер проявляет нерешительность и ничего не ответил на этот призыв президента МОК.

Япония в период эпидемии коронавируса. Russian.news.cn

Суга прекрасно понимает, что, и без того не пользуясь популярностью в стране, одним неверным решением он может окончательно поставить крест на своей политической карьере в качестве лидера страны. Дальнейшее падение рейтинга поддержки народа, недовольство японцев принимаемыми правительством мерами по борьбе с пандемией, увеличение числа зараженных среди спортсменов и обслуживающего персонала может вынудить Сугу не только отказаться от повторного выдвижения своей кандидатуры на пост председателя правящей ЛДП, а значит, и премьер-министра, но и взять на себя ответственность за связанные с Токийской олимпиадой проблемы.

Гуляющие по улицам Токио. Russian.news.cn

Между тем организационный комитет Олимпийских игр в Токио сообщил о первых случаях заражения коронавирусной инфекцией среди спортсменов, проживающих в Олимпийской деревне. В список попали два спортсмена. По информации на сегодняшний день, 10 человек, прибывших из-за границы в связи с Играми, включая двух спортсменов в Олимпийской деревне и ещё одного спортсмена, который там не проживает, недавно получили положительный результат теста на COVID-19.

В стране не прекращаются выступления противников проведения Олимпиады в Токио и других префектурах, которые считают недопустимыми при пандемии столь массовые мероприятия в одном из наиболее густонаселенных мегаполисов мира, да еще в условиях сохранения чрезвычайного положения, вызванного ростом числа инфицированных. По данным опросов, большинство японцев продолжают считать, что Токийскую олимпиаду следует еще раз отложить или отменить вовсе. Лишь 14 процентов жителей Страны восходящего солнца соглашаются на проведение Олимпиады в Японии. При этом многие в социальных сетях отрицательно высказываются о возможности проведения сейчас Игр, считая, что чиновники подвергают опасному риску не только иностранных спортсменов, но и всё население страны. По мнению японцев, власти государства хотят заработать, а поэтому не думают о безопасности простых жителей. И такие подозрения и обвинения становится всё труднее опровергать…