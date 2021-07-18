Ливерпуль, Великобритания, 18 июля, 2021, 14:46 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Ливерпуль» в ближайшем времени подпишет контракт со своим бразильским голкипером Алиссоном. Об этом 18 июля сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Twitter.

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По информации источника, новое соглашение с 28-летним футболистом будет рассчитано до лета 2026 года. Также указывается, что переговоры с игроком находятся в заключительной стадии и осталось согласовать только несколько пунктов контракта.

Отметим, Алиссон перешёл в «Ливерпуль» из «Ромы» в 2018 году и стал в составе команды чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира, а также обладателем Суперкубка УЕФА.