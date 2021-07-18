«Чёрная вдова» установила рекорд по кассовым сборам после пандемии
Вашингтон, 18 июля, 2021, 14:36 — ИА Регнум. Фильм по мотивам комиксов Marvel «Чёрная вдова» установил рекорд по сборам в домашнем регионе среди всех фильмов, вышедших после начала пандемии новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает электронный журнал Deadline.
Фильму режиссёра Кейт Шортланд со Скарлет Йоханссон в главной роли потребовалось всего шесть дней, чтобы собрать более $100 млн в Северной Америке. Предыдущий рекордсмен постпандемийного периода — фильм «Форсаж 9» — взял эту отметку за восемь дней.
Мировые сборы «Чёрной вдовы» уже превысили отметку в $200 млн. При этом лента ещё не вышла в прокат на нескольких крупных рынках, включая Китай.
Работа над фильмом «Чёрная вдова» началась на студии Lionsgate ещё в 2004 году. Позже права на экранизацию перешли к Marvel Studios, а Дэвида Хейтера в режиссёрском кресле сменила Кейт Шортланд.