Вашингтон, 18 июля, 2021, 14:36 — ИА Регнум. Фильм по мотивам комиксов Marvel «Чёрная вдова» установил рекорд по сборам в домашнем регионе среди всех фильмов, вышедших после начала пандемии новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает электронный журнал Deadline.

Фрагмент постера «Черная вдова». реж Кейт Шортланд. США. 2021 «Черная вдова»

Фильму режиссёра Кейт Шортланд со Скарлет Йоханссон в главной роли потребовалось всего шесть дней, чтобы собрать более $100 млн в Северной Америке. Предыдущий рекордсмен постпандемийного периода — фильм «Форсаж 9» — взял эту отметку за восемь дней.

Мировые сборы «Чёрной вдовы» уже превысили отметку в $200 млн. При этом лента ещё не вышла в прокат на нескольких крупных рынках, включая Китай.

Работа над фильмом «Чёрная вдова» началась на студии Lionsgate ещё в 2004 году. Позже права на экранизацию перешли к Marvel Studios, а Дэвида Хейтера в режиссёрском кресле сменила Кейт Шортланд.