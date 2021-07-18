Вашингтон, 18 июля, 2021, 16:56 — ИА Регнум. Американская певица Бритни Спирс вновь обратилась к своим подписчикам. Она опубликовала для них пост в своём Instagram-аккаунте 18 июля.

Instagram.com britneyspears Бритни Спирс

https://www.instagram.com/p/CRcirTFgkEE/

Спирс заявила, что не планирует больше выходить на сцену, пока её отец является её опекуном. Также певица обратилась к тем людям, кто критиковал её домашние танцы: «Если вы не хотите видеть, как моя драгоценная задница танцует в моей гостиной или это не по вашим стандартам… Идите читать книги».

Артистка также отметила, что ей не понравилось, что её родная сестра исполняла её песни на одном из мероприятий. «Мне не нравится, что моя сестра появилась на церемонии награждения и исполнила МОИ ПЕСНИ с ремиксами», — призналась Спирс.

Ранее Бритни Спирс обвинила «самых близких» людей в лицемерии. По её словам, некоторые люди из её окружения, ни разу не протянувшие руку помощи, заявляли о её поддержке, чтобы сохранить лицо.