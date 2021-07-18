Сент-Луис, США, 18 июля, 2021, 14:32 — ИА Регнум. Российский форвард клуба североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко выставлен на драфт расширения лиги. Об этом 18 июля сообщает журналист телеканала TSN Фрэнк Серавалли на своей странице в соцсети Twitter.

Www.nhl.com Владимир Тарасенко

Также, по данным источника, руководство «блюзменов» защитило от драфта расширения НХЛ другого своего российского нападающего Ивана Барбашева.

Отметим, Владимир Тарасенко играет в составе «Сент-Луиса» с 2013 года и стал в сезоне 2018/19 в составе клуба обладателем Кубка Стэнли. Из-за травмы 29-летний хоккеист был вынужден пропустить первую половину прошлого регулярного чемпионата НХЛ и провел в нем только 24 матча, набрав в них 14 очков (4 шайбы + 10 результативных передач).

Напомним, драфт расширения НХЛ состоится в ночь на 22 июля и в ходе него новый клуб лиги «Сиэтл Кракен» выберет по одному хоккеисту из каждой команды (всего 30 хоккеистов; не менее 14 форвардов, девяти защитников и трех вратарей), кроме команды «Вегас Голден Найтс», присоединившейся к НХЛ в 2017 году.