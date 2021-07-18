Санкт-Петербург, , 14:15 — REGNUM На воде и в небе Петербурга в воскресенье, 18 июля, прошла первая совместная дневная репетиция Главного военно-морского парада в честь Дня ВМФ.

Воздушная часть репетиции парада в честь Дня ВМФ Дарья Драй © ИА REGNUM

В ней участвовали одновременно надводные корабли, катера и подводные лодки на Неве и на Кронштадтском рейде в Финском заливе, а также самолеты и вертолеты морской авиации, за полётом которых понаблюдал фотокорреспондент ИА REGNUM.

Воздушная часть репетиции парада в честь Дня ВМФ над Санкт-Петербургом Дарья Драй © ИА REGNUM

Военные летальные аппараты взлетали с оперативных аэродромов на территории Петербурга, Ленинградской, Тверской, Новгородской, Вологодской областей и Карелии, чтобы в строго определённом порядке пройти над центром морской столицы России.

Воздушная часть репетиции парада в честь Дня ВМФ над Санкт-Петербургом Дарья Драй © ИА REGNUM

Воздушная часть репетиции парада в честь Дня ВМФ Дарья Драй © ИА REGNUM

«В небе над городом летчики отработали удержание высоты, интервалов и дистанций между воздушными судами различных типов, выход в заданные пункты в определенное время», — пояснили в пресс-службе Западного военного округа.

Воздушная часть репетиции парада в честь Дня ВМФ над Санкт-Петербургом Дарья Драй © ИА REGNUM

Участниками воздушной части парада станут истребители Миг-31, Су-24М, Су-25, Су-30СМ, Су-33, МиГ-29К, Су-27, самолет-амфибия Бе-200 и Бе-12, самолёты Ту-142МК, Ан-140, Ан-72, Ту-154, Ту-134, Ан-26, противолодочные самолеты Ил-38, а также вертолёты Ми-8, Ка-27, Ка-52К, Ка-29, Ка-31.

Воздушная часть репетиции парада в честь Дня ВМФ над Санкт-Петербургом Дарья Драй © ИА REGNUM

Главный военно-морской парад состоится ровно через неделю, 25 июля 2021 года.

Воздушная часть репетиции парада в честь Дня ВМФ над Санкт-Петербургом Дарья Драй © ИА REGNUM

Воздушная часть репетиции парада в честь Дня ВМФ Дарья Драй © ИА REGNUM

Читайте ранее в этом сюжете: Сводная тренировка Главного военно-морского парада пройдет в Петербурге