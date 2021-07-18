Архангельск, 18 июля, 2021, 14:02 — ИА Регнум. Архангельский следком возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека» в связи с гибелью руководителя регионального военно-патриотического клуба «Орден» Светланы Власовой. Накануне, 17 июля, женщина разбилась при прыжке с парашютом.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Укладка парашюта

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР, во время прыжка у Светланы Власовой не раскрылся парашют. Запасной парашют не успел набрать воздуха. От полученных травм женщина скончалась на месте.

«В настоящее время следователями произведен осмотр места происшествия, изъята необходимая документация, устанавливается порядок оказания услуг и соблюдения требований безопасности в ходе прыжков с парашютом», — сообщили в ведомстве.

Отметим, в этом году в Архангельске открылся первый парашютный клуб. Обучение перед прыжками для его участников проводились на базе клуба «Орден».