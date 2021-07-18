Манчестер, Великобритания, 18 июля, 2021, 14:32 — ИА Регнум. Нападающий лондонского футбольного клуба «Тоттенхэм» Гарри Кейн согласовал условия личного контракта с командой «Манчестер Сити». Об этом 18 июля сообщает журналист Николо Скира на своей странице в соцсети Twitter.

Кирилл Венедиктов Харри Кейн

По информации источника, контракт с 27-летним футболистом будет рассчитан до 2026 года. Также указывается, что «Тоттенхэм» намерен выручить за игрока не менее €160−170 млн.

Отметим, Гарри Кейн выступает в составе «Тоттенхэма» с 2013 года и в минувшем сезоне сыграл 49 матчей, в которых забил 33 гола.