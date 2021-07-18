Москва, 18 июля, 2021, 13:52 — ИА Регнум. Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал постановлении о выделении дополнительно более трех миллиардов рублей на строительство и реконструкцию автодорог в региона страны. Об этом сегодня, 18 июля, сообщает пресс-служба правительства России.

Фото Алексея Гусева Строительство дороги

Согласно постановлению, целых три миллиарда рублей выделены на мероприятия в рамках первого этапа строительства скоростной широтной магистрали в Санкт-Петербурге.

250 миллионов рублей направлены на приведение нормативное состояние дорожной сети в городе Тында (Амурская область). 54 миллиона рублей — на ремонт дорог в Суздале (Владимирская область). 41 миллион рублей выделен на реконструкцию моста через реку Щелкан (Волгоградская область).