Москва, 18 июля, 2021, 13:42 — ИА Регнум. Депутат Государственной думы России Александр Хинштейн («Единая Россия») намерен обратиться прокуратуру и призвать надзорное ведомство обжаловать домашний арест девушки, которая сбила троих детей на улице Авиаторов в Москве. Об этом Хинштейн написал сегодня, 18 июля, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«Сделаем всё, чтобы не «отделалась». Уже завтра буду обращаться в прокуратуру, чтобы решение суда о домашнем аресте обвиняемой было обжаловано», — написал депутат Хинштейн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Авиаторов в Москве днем 16 июля.18-летняя Валерия Башкирова, находившаяся за рулем автомобиля Mazda, сбила троих детей в возрасте девяти месяцев, трех и пяти лет на нерегулируемом пешеходном переходе. Также она сбила двоих взрослых.

Все дети были госпитализированы с тяжелыми травмами. Пятилетний мальчик умер в больнице спустя несколько часов после ДТП. Вечером 17 июля скончался трехлетний ребенок. У девятимесячного ребенка сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Однако после смерти детей дело было переквалифицировано по части 5 статьи 264 («Смерть двух или более лиц»). Суд отправил Башкирову под домашний арест.