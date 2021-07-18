«Милуоки» обыграл «Финикс» и повел в финальной серии плей-офф НБА
Финикс , США, 18 июля, 2021, 13:43 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб «Милуоки Бакс» переиграл команду «Финикс Санз» в пятом матче финальной серии плей-офф североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 18 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Игра состоялась на паркете площадки «Финикс Санз Арена» в Финиксе и закончилась в пользу гостей со счетом 119:123.
При этом наиболее результативным игроком встречи стал защитник «Санз» Девин Букер, набравший за игру 40 очков.
В составе «Милуоки» самым результативным оказался греческий форвард Яннис Адетокунбо, остановившийся в шаге от дабл-дабла с 32 очками и девятью результативными передачами.
Отметим, по итогам матча «Милуоки» впервые повел в финальной серии плей-офф НБА со счетом 3−2.