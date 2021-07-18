Финикс , США, 18 июля, 2021, 13:43 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб «Милуоки Бакс» переиграл команду «Финикс Санз» в пятом матче финальной серии плей-офф североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 18 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Игра состоялась на паркете площадки «Финикс Санз Арена» в Финиксе и закончилась в пользу гостей со счетом 119:123.

При этом наиболее результативным игроком встречи стал защитник «Санз» Девин Букер, набравший за игру 40 очков.

В составе «Милуоки» самым результативным оказался греческий форвард Яннис Адетокунбо, остановившийся в шаге от дабл-дабла с 32 очками и девятью результативными передачами.

Отметим, по итогам матча «Милуоки» впервые повел в финальной серии плей-офф НБА со счетом 3−2.