Москва, 18 июля, 2021, 14:13 — ИА Регнум. У рэп-исполнителя Bahh Tee (настоящее имя — Бахтияр Алиев) родился ребёнок. Об этом артист сообщил в своём Instagram-аккаунте.

Ребёнок

https://www.instagram.com/p/CRY8H_kFJks/

«Отец», — коротко подписал фотографию с новорождённым Алиев. С новым статусом его уже поздравили исполнители Slava Marlow, Миша Марвин, Gazan, Олег Терновой, а также блогеры Гусейн Гасанов и Артур Бабич.

ИА REGNUM напоминает, что в 2020 году Bahh Tee женился, однако имя его супруги до сих пор не раскрывается. Для рэпера брак стал вторым по счёту.