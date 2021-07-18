Хайфа, Израиль, 18 июля, 2021, 13:24 — ИА Регнум. В израильской клинике «Рамбам», расположенной в городе Хайфа, ученые завершили первую стадию испытания нового препарата против COVID-19, основанного на использовании стволовых клеток. Об этом сообщили в интервью РИА Новости разработчики нового препарата.

Vojtech.dostal Стволовые клетки человека

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По словам разработчиков, в ходе испытания препарата было установлено, что достаточно всего трех инъекций в сутки, чтобы нормализовать уровень сатурации и значительно улучшить состояние больных коронавирусной инфекцией. Сейчас специалисты переходят ко второй стадии испытаний.

Главный исследователь клиники Томер Бронштейн рассказал, что ранее компания Bonus BioGroup Ltd в течение многих лет занималась изучением стволовых клеток для выращивания из них костной ткани, которую использовали в пластической хирургии и ортопедии. Но после начала пандемии выяснилось, что препарат на основе стволовых клеток исключительно эффективен против коронавируса SARS-CoV-2.

Бронштейн пояснил, что стволовые клетки могут «успокаивать» иммунную систему человека, тем самым предотвращая «цитокиновый шторм», который возникает при тяжелом течении коронавирусной инфекции.