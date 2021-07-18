Москва, 18 июля, 2021, 13:25 — ИА Регнум. Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказал мнение о том, что пора обсудить запрет рекламы препарата мельдоний на федеральных телеканалах. Он заявил об этом 18 июля, комментируя допинг-скандал с участием российских гребцов и мельдония на Олимпиаде в Токио.

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«У нас на сегодняшний день больше 40 человек отбывают наказание за мельдоний. Я считаю, что нужно начинать обсуждать запрет на рекламу этого препарата на федеральных каналах», — приводит его слова РИА Новости.

Отметим, мельдоний был включен в список запрещенных препаратов Всемирного антидопингового агентства (WADA) 1 января 2016 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин рассказал, что наличие в организме российских гребцов Никиты Моргачева и Павла Сорина мельдония подтвердило вскрытие допинг-проб Б спортсменов.